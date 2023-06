Apre Carbo Beer Festival, protagonisti i sapori della capitale

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Su il sipario a Milano per il Carbo Beer Festival, evento dedicato all'accoppiata unica tra la cucina romana e la birra. In primo piano la tradizione gastronomica romana, con la regina indiscussa della cucina, la carbonara, protagonista di numerose discussioni sulla sua preparazione, ma di cui è stata recentemente attestata una possibile primogenitura umbra. Ma l'evento offre anche piatti tipici come cacio e pepe, amatriciana, coda alla vaccinara e carciofi alla giudia, da abbinare a varie tipologie di birre italiane e estere. La selezione di birre classiche include Raffo, Pulsner Urquell, Kozel e Grolsch Weiss.

Per gli amanti delle birre artigianali, ci sono opzioni come la 40 50 40 Pilsner, caratterizzata da una luppolatura decisa, la Terzo Miglio American Pale Ale con i suoi aromi agrumati e resinosi, e la Gran Riserva Rossa, un'elegante birra rossa a bassa fermentazione con aroma di malto e caramello.

Ci si divertirà con gli abbinamenti: per esaltare il gusto della pasta alla carbonara, meglio scegliere una birra chiara, leggermente acida e fruttata, che bilancerà il sapore grasso del guanciale e la sua nota affumicata. Per la pasta all'amatriciana, si suggerisce una birra ricca e corposa, con sensazioni fruttate che ben si accostano al pomodoro. Per la cacio e pepe, invece, si consiglia di una lager premium scura e corposa, che ne attenuerà la sapidità.

L'evento si svolge da oggi fino a domenica 11 giugno in Piazza Città di Lombardia ed è organizzato da Tipico Eventi e Arte del Vino. (ANSA).