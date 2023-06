Trenord, dall'11 giugno aumentano i treni nuovi su alcune linee

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Da domenica con l'entrata in vigore dell'orario estivo cresce il numero dei treni nuovi nel Pavese, sul collegamento Milano-Piacenza e sulla linea Milano-Brescia-Verona. Lo comunica in una nota Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale. Sarà poi esteso il servizio notturno delle linee S3 Milano-Saronno e S4 Milano-Seveso- Camnago/Mariano, e aumenteranno le corse sulla direttrice turistica verso il Garda. Mentre dal 28 agosto, in vista della ripresa di settembre, sarà potenziata l'offerta su numerose direttrici, accrescendo le opzioni di viaggio per i clienti.

Da domenica 11 giugno Trenord introdurrà in servizio 8 nuovi convogli: 2 Caravaggio a doppio piano, 3 Donizetti monopiano, 3 Colleoni a motore diesel-elettrico. I Caravaggio saranno destinati alle linee Milano-Brescia-Verona e Milano-Pavia-Voghera- Alessandria, su cui già circolano convogli di questa tipologia. Grazie a questa immissione, su entrambe le linee il 100% del servizio sarà garantito da nuovi treni.

Sulla linea Milano-Brescia-Verona Porta Nuova sempre dall'11 giugno il servizio sarà potenziato: si arriverà ad avere una corsa all'ora da Milano Centrale verso Brescia e Verona tra le 6 e le 23 e una corsa all'ora da Verona e Brescia verso Milano Centrale tra le 7 e le 23. Nei fine settimana, in vista dei flussi turistici, il servizio si intensificherà con una corsa ogni 30 minuti negli orari a maggiore domanda. (ANSA).