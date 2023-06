Scontro sulla A4 nel Milanese, due morti e tre feriti

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Due persone sono morte in un incidente stradale nel Milanese, sull'autostrada A4 fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa. Quattro, fanno sapere dal 118, i veicoli coinvolti: due mezzi pesanti e due automobili.

Le due persone decedute erano in auto insieme. L'autista della stessa auto, una donna sulla cinquantina, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza con traumi a testa, torace, addome e bacino. Il quarto passeggero, un uomo di 55 anni, è stato portato in condizioni meno gravi all'ospedale di Legnano, mentre l'autista dell'altra macchina, una donna di 37 anni, al San Carlo di Milano. Le altre due persone coinvolte non hanno avuto bisogno di essere portate in ospedale. (ANSA).