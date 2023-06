Per le vacanze nuovi collegamenti di Trenitalia dalla Lombardia

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Con la Trenitalia Summer Experience, ovvero l'orario estivo che entrerà in vigore da domenica prossima, aumentano i collegamento fra la Lombardia e i luoghi di vacanze in Italia e all'estero.

Ci saranno quattro Frecce in più al giorno tra Milano, Roma e Napoli per un totale giornaliero di 94 Frecciarossa tra Milano e Roma e 68 tra Milano e Napoli. Inoltre su quelle tratte sono raddoppiati i posti disponibili: negli orari 'di punta', infatti, ci saranno Frecciarossa 1000 in doppia composizione.

Aumentano anche i collegamenti tra Milano e Venezia con un totale di 38 Frecciarossa al giorno.

Rispetto allo scorso anno, sono incrementati del 42% anche intercity e intercity notte che raggiungono anche nuove mete. da Cattolica a Diano Marina, da Maratea ad Alba Adr,atica. Nuovi sono i collegamenti con alcune mete della Costa degli Dei (Vibo Marina, Tropea, Ricadi, Nicotera) interessate da 6 nuovi collegamenti: 4 Intercity giorno quotidiani da Roma, più altri 2 periodici da Milano Due nuovi Intercity collegheranno nei fine settimana Milano a Savona e viceversa, partenza da Milano alle ore 10:05 arrivo a Savona alle 12:38, il ritorno parte da Savona alle 14:32 con arrivo nel capoluogo lombardo alle 16:53; entrambi i collegamenti fermeranno a Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia Sono confermati i collegamenti con Parigi da Milano e quelli con la Svizzera (40 al giorno) e in occasione del Gran Premio di Monza, dal 31 agosto al 3 settembre, sarà prevista una fermata periodica nella tappa del campionato mondiale di Formula 1. Intensificati i collegamenti durante il GP con 19 nuovi Eurocity da e per Zurigo e 3 da e per Basilea. E verso la montagna arrivano due Frecciarossa aggiuntivi Milano-Bolzano e viceversa previsti il sabato e la domenica partenza da Milano alle ore 10:45 arrivo a Bolzano alle 13:41, il ritorno da Bolzano alle ore 17:45 con arrivo a Milano alle ore 20:45. (ANSA).