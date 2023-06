Milano ha tre volte i parcheggi di Parigi e Barcellona

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - A Milano ci sono 297mila parcheggi in strada contro i 111.497 di Barcellona e i 125mila di Parigi.

I pass sosta residenti a Milano sono 400.000 e sono gratuiti, a Barcellona sono 56.000 e costano 52 euro, a Parigi 105.191 per 45 euro annui. Lo si legge in un'analisi degli attivisti di 'Sai che puoi?', per la quale Milano ha tre volte il numero di parcheggi in strada per 100 abitanti rispetto alla capitale francese e alla Catalogna.

A Milano - si legge nell'analisi - ci sono troppe auto dei residenti (quasi 50 ogni 100 abitanti) e troppe auto che entrano da fuori ogni giorno (600-700.000 al giorno) e questo è possibile a causa dello spropositato numero di parcheggi in strada, cui si aggiunge la tolleranza della sosta irregolare su parterre alberato e marciapiedi, stimata in ulteriori 100.000 posti auto. Le auto in sosta a Milano, ferme per il 90% del tempo secondo gli attivisti occupano quasi 5 milioni di metri quadri, lo spazio di 12 volte il Parco Sempione.

"A fronte della crisi climatica e dei gravissimi incidenti stradali che molto spesso coinvolgono come vittime le persone a piedi e in bicicletta, risulta urgente intervenire subito: è scientificamente provato - spiegano gli attivisti - che con una minor offerta di parcheggi l'automobile continuerebbe a venir utilizzata solo da chi non può effettivamente farne a meno per motivi lavorativi o di salute". (ANSA).