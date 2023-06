Milano-Cortina: Vecchi, i tempi per le opere saranno rispettati

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Per quanto riguarda le opere da realizzare per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 "i tempi saranno rispettati" e "non perché abbiamo un astro in cielo che ci guarda, ma perché abbiamo messo in campo grandissime competenze". Lo ha sottolineato all'ANSA Veronica Vecchi, presidente Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, a margine del suo intervento al Green & Blue festival a Milano.

"Il piano infrastrutturale è molto ambizioso - ha aggiunto -.

Abbiamo sviluppato una piattaforma con un sistema avanzato che ci consente di lavorare in parallelo proprio per assicurare la tenuta sui tempi".

E poi "stiamo dando centralità alla sostenibilità delle infrastrutture con uno sforzo aggiuntivo che non ci ha chiesto la normativa ma che vogliamo fare" perché "oggi crediamo non si possano fare infrastrutture che non siano sostenibili".

Insomma "vogliamo dimostrare che è possibile gestire la complessità delle opere e il rispetto dei costi e dei tempi - ha continuato - senza trascurare la dimensione della sostenibilità ambientale e sociale".

Negli ultimi sei mesi "abbiamo lavorato moltissimo con la Cabina di regia istituita da Palazzo Chigi e coordinata dai ministri Abodi e Salvini con incontri ogni quindi giorni".

Un "grandissimo lavoro sinergico" che secondo Vecchi è risultato essere la carta "vincente" per "riuscire a chiudere definitivamente il piano olimpico". (ANSA).