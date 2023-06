Insulta gay, 'ti ammazzo', sui social il video di denuncia

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "Gay di m.., guarda come ti ammazzo" urla un uomo inseguendo un ragazzo davanti alla stazione ferroviaria di Pavia, in un video postato dalla vittima su Instagram. "Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia con il mio ragazzo e questo è stato il benvenuto" scrive il giovane che ha postato il video, con la scritta 'Pride month'. Nei due minuti scarsi del video, girato nel piazzale di fronte alla stazione, tra la gente in attesa dei mezzi pubblici, la scena avviene nel'indifferenza di chi assiste. (ANSA).