Arrestato a Milano scafista di 19 anni che era già stato fermato

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Un egiziano di 19 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale del Riesame di Catania perché ritenuto membro dell'equipaggio di scafisti che il 29 ottobre 2022 ha trasportato 618 persone su un peschereccio soccorso dalla nave Diciotti a 15 miglia dalle coste di Roccella Ionica (Reggio Calabria).

Youssef Abdel Elfeky è stato fermato alle 16.30 di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Milano durante un controllo in piazza Selinunte. L'egiziano ha fornito generalità false e non avendo documenti con sé è stato accompagnato in questura e identificato attraverso le impronte digitali. A quel punto è emerso l'ordine di carcerazione emesso lo scorso 4 marzo. Elfeky faceva parte degli 8 scafisti riconosciuti ed era stato fermato ma poi scarcerato. (ANSA).