All'Elfo una stagione di ampie vedute per i 50 anni

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Le mongolfiere disegnate da Velasco Vitali sono l'immagine scelta per rappresentare le 'ampie vedute' della nuova stagione del teatro dell'Elfo, che festeggia cinquant'anni.

Ad aprirla 'Re Lear' di Shakespeare, con Ferdinando Bruni e Francesco Frongia che dirigono lo spettacolo affidando ad Elio De Capitani il ruolo del vecchio e tormentato re, avviando una riflessione sul carattere autodistruttivo del potere. In ottobre arriva al debutto anche il secondo progetto pensato per Elfo50, Ricordare il futuro, un grande affresco composto da cinque atti unici (proposti singolarmente e in una maratona), commissionati ai giovani artisti della Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi.

Dopo Re Lear, una seconda analisi del potere, declinata al femminile, apre il 2024: I corpi di Elizabeth (17 gennaio/11 febbraio) è un'opera, inedita in Italia, dell'autrice britannica Ella Hickson. Diretto da Elio De Capitani e Cristina Crippa, lo spettacolo vede al centro il personaggio di Elisabetta I, determinata a utilizzare ogni mezzo per esercitare il suo potere in una società patriarcale. Elena Russo Arman è protagonista di questo e di un altro classico moderno' come Giorni felici (19 marzo/21 aprile) diretto da Francesco Frongia.

Tra le novità anche lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo 'Salveremo il mondo prima dell'alba' che fotografa senza pietà il mondo del benessere, colto nell'ambiente di una clinica di riabilitazione di lusso (9/28 aprile).

C'è un altro tema bruciante che emerge con evidenza guardando ai titoli in programma: la riflessione sul femminile e sulla donna, con titoli come 'L'angelo di Kobane', nel quale Anna Della Rosa interpreta una contadina curdo-siriana che diventa una cecchina (14/19 maggio).

Tra le novità che saranno annunciate in autunno, anche un nuovo modo di supportare l'Elfo tramite una membership. (ANSA).