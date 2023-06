Nel Lecchese Irrompe lo 'Yarn Bombing', l'arte dell'uncinetto

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Anche quest'anno, dal 9 all'11 giugno, più 300 opere provenienti dall'Italia e da tutto il mondo, per tre giorni invaderanno le strade centrali di Barzanò, nel Lecchese, per la seconda edizione di Yarn Bombing, il festival della fiber art a uncinetto e maglia. La mostra è affiancata da un programma di eventi durante un fine settimana in cui, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Mondiale del lavoro a maglia in pubblico.

Lo Yarn bombing, letteralmente "bombardamento di filati", è un movimento nato in Texas nel 2005 con l'artista Magda Sayeg, che ha lanciato questa particolare forma di arte da strada, capace di generare un risultato sorprendente, per il fortissimo impatto cromatico e l'empatia generata da una manualità alla portata di tutti, eletta a forma d'arte.

A Barzanò le opere saranno esposte lungo un circuito che abbraccia il centro del paese: sono maxi realizzazioni che ricoprono intere facciate di edifici, fino a lavori più piccoli , installati anche in sospensione.

Le opere sono tutte nuove e inedite, inviate appositamente per l'edizione 2023. Dove possibile, è anche stato fatto un lavoro di riciclo per salvaguardare e valorizzare la materia prima impiegata e il lavoro svolto, stravolgendo completante l'opera e regalandole una nuova veste. Il recupero. In piazza Mercato, durante i tre giorni, è prevista la realizzazione di una installazione collettiva in progress per la quale saranno utilizzati fiori di ogni colore e dimensione portati dai partecipanti o fatti in diretta. I lavori sono giunti anche da ogni parte d'Italia e dall'estero: Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Austria, Polonia, Belgio, Finlandia, Svezia, Malta, Lussemburgo, Ucraina, Carolina del Sud e altri Stati. L'evento può essere seguito su Instagram "yarnbombingbarzano" e Facebook "Yarn Bombing Barzanò" (ANSA).