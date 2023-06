In casa un allevamento di polli abusivo , denunciato

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Gli agenti della Questura di Monza, su segnalazione di alcuni condomini, sono intervenuti nella zona est della città e, dove all'esterno di uno stabile, hanno visto un uomo con tre scatole di cartone dalle quali provenivano cinguettii di uccelli.

Negli scatoloni di un 59enne srilankese c'erano dieci quaglie, in un'altra scatola due galli ed in un'altra ancora otto polli Ha raccontato di averli appena acquistati da un suo connazionale per di 51 euro.

E ' così che è stato scoperto in casa di un 45enne italiano di origine srilankese un allevamento illegale di capi di pollame, con altre altre decine di volatili tra polli, galline e quaglie, tutti rinchiusi in scatole di cartone.

L'uomo vendeva pollame vivo in casa, rifornendosi da una fattoria nel Bergamasco per venderli ai suoi connazionali. Ha detto che era una fonte di sostentamento in attesa di trovare un'occupazione.

In totale nell'appartamento, gli agenti hanno trovato altre scatole con 38 tra quaglie, polli e galline.

I poliziotti hanno così scoperto l'attività commerciale abusiva di vendita di animali vivi, in violazione delle norme igienico-sanitarie oltre che in condizione di maltrattamento degli animali. Hanno fatto intervenire sul posto il personale dell'Ats veterinaria di Besana Brianza e i 60 volatili sono stati consegnati all'Enpa.

L'uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali (ANSA).