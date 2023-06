Da Superman a Bohème, Filarmonica Scala torna in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - La Filarmonica della Scala torna domani in piazza Duomo per il concerto omaggio alla città diretto da Riccardo Chailly. E per questa undicesima edizione sfoggia i suoi superpoteri. Il programma del concerto, a cui partecipa la star della lirica Juan Diego Florez, include infatti anche una serie di sorprese nel finale, a partire dall'esecuzione della marcia di Superman di John Williams.

Il compositore autore di alcune delle più iconiche colonne sonore (come quelle di Guerre Stellari, Harry Potter e Schindler's List) lo scorso dicembre ha lavorato con la Filarmonica che ha anche diretto in un concerto lo scorso 12 dicembre.

Ma tutto il concerto - quest'anno in programma il giovedì e non nel fine settimana per evitare interferenze con la finale di Champions in cui si sfideranno Manchester City e Inter - è dedicato a pagine famosissime, come l'aria Che gelida manina da Bohème o Tombe degli avi miei dalla Lucia di Lammermoor che Florez ha interpretato lo scorso mese alla Scala con grande successo.

Per chi non potrà essere in piazza, il concerto sarà trasmesso grazie a Rai Cultura in diretta dalle 21.15 su Rai 5 e su RaiPlay e anche su Rai Radio 3 e grazie a RaiCom sarà anche distribuito all'estero in una ventina di Paesi. (ANSA).