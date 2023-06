Automobile Club Milano celebra 120 anni

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Prenderanno il via giovedì 15 giugno per concludersi sabato 17 giugno le celebrazioni dei 120 anni di Automobile Club Milano.

Nella tre giorni di celebrazioni l'ente racconterà la sua storia e contemporaneamente guarderà al futuro con i progetti in cantiere, molti dei quali coinvolgono gli automobilisti del domani attraverso aggiornamenti e corsi di formazione per promuovere una consapevolezza sempre maggiore sulle tematiche legate alla sicurezza stradale. Non solo corsi per recupero punti ma anche sessioni organizzate in collaborazione con Regione Lombardia e INAIL, eventi rivolti ai bambini in cui viene spiegata la segnaletica e le regole del Codice della Strada nonché studi e monitoraggi sulla mobilità urbana che coinvolge milioni di persone. Non solo automobilisti, ma anche motociclisti, pedoni, ciclisti, monopattinisti e fruitori del trasporto pubblico.

"I 120 anni di AC Milano rappresentano un grande traguardo non solo per l'Ente, ma anche per il nostro territorio di competenza che comprende Milano, Monza-Brianza e Lodi e per i suoi abitanti che da anni si affidano a noi a 360 gradi per tutto ciò che riguarda il mondo dell'auto, dalle operazioni burocratiche più semplici agli studi che permettono al legislatore di definire le nuove linee guida della mobilità", ha dichiarato il Presidente di AC Milano Geronimo La Russa. "Dal 15 al 17 giugno la metropoli milanese sarà infatti teatro di diversi eventi: la mostra fotografica nella nostra sede storica di Corso Venezia aperta al pubblico fino al 31 agosto, l'arrivo della tappa della 1000Miglia in piazza Duomo a Milano il 16 giugno e il passaggio davanti alla nostra sede di Corso Venezia il giorno dopo. Il 17 giugno è inoltre in programma una Parata-Tribute che accompagnerà nel tratto cittadino le auto della gara storica e si concluderà all'Autodromo Nazionale Monza". (ANSA).