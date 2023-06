Versace sostiene The Rocket Fund e la comunità Lgbtqia+

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - La Versace Foundation, insieme a Donatella Versace e Allegra Versace Beck, hanno annunciato oggi il loro sostegno comune al The Rocket Fund istituito dalla Elton John Aids Foundation, impegnandosi per cinque anni nel supporto di questa nuova campagna di raccolta fondi a sostegno delle comunità LGBTQIA+. Donatella Versace sarà nominata co-chair del The Rocket Fund. La donazione della Versace Foundation sarà utilizzata a supporto di programmi dedicati alla comunità Lgbtqia+, attraverso il The Rocket Fund della Elton John AIDS Foundation, una nuova campagna che si prefigge l'obbiettivo di raccogliere $125 milioni destinati ad aumentare il sostegno alle persone più a rischio di contrarre Hiv/Aids, compresi i membri della comunità Lgbtqia+. Il The Rocket Fund si concentrerà sulla lotta alle disuguaglianze sanitarie, allo stigma e alla discriminazione che permettono all'HIV/AIDS di continuare a proliferare. Il The Rocket Fund incrementerà l'accesso alle risorse sanitarie, come test e medicine, contrasterà legislazioni discriminatorie e pericolose e permetterà alle categorie più a rischio di assumere il controllo della propria salute attraverso la prevenzione e l'informazione.

"Sono davvero onorata - ha detto Donatella Versace - di essere co-chair del The Rocket Fund e di sostenere questa iniziativa vitale insieme alla Versace Foundation. Sono molto orgogliosa di poter supportare la comunità Lgbtqia+. Versace ha sempre sostenuto l'inclusione e l'equità e ci impegniamo a sostenere Elton e la sua straordinaria Fondazione e la loro missione di porre fine all'Aids e allo stigma ad esso collegato entro il 2030". (ANSA).