Suzanne Vega e Natalie Imbruglia a villa Arconati

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Suzanne Vega è tra i protagonisti della trentacinquesima edizione del Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, nel Milanese, che torna "a proporre una programmazione - spiegano gli organizzatori - che evidenzia il suo ritrovato profilo, il suo passo di crescita e di consolidamento e un ritrovato ruolo territoriale di cerniera tra centro e periferia ovvero tra Milano e l'area metropolitana".

Si comincia il 28 giugno con Andrea Pennacchi, in scena con "Poiana e i suoi fratelli". Domenica 2 luglio Fabrizio Grecchi, con il suo "Beatles Piano solo" sarà protagonista di un concerto all'alba mentre il 4 luglio è di scena Raphael Gualazzi con il suo ultimo lavoro discografico "Bar del sole", dove ripercorre con il suo stile alcuni classici. Mercoledì 5 luglio arriva invece l'australiana Natalie Imbruglia, la voce della hit 'Torn', oggi anche attrice.

Lunedì 10 luglio tocca a Elio in "Ci vuole Orecchio", ovvero Elio canta e recita Jannacci. Forte del suo successo trentennale, Suzanne Vega sarà ospite del Festival Mercoledì 12 luglio. Musicalmente partita dalla scena folk del Greenwich Village negli anni ottanta, estese successivamente il suo sguardo musicale a temi di più ampio respiro. Si esibirà con Gerry Leonard, con cui ripercorrerà la sua carriera fatta anche di grandi successi come "Luka" e "Tom's diner".

La chiusura della trentacinquesima edizione del Festival è affidata ai Too Many Zooz, che suoneranno giovedì 13 luglio, chiudendo la manifestazione. Amati da Beyoncè, sono in tre e suonano la "Brass House", ovvero jazz, afro, funk, latino e house con sax, tromba, batteria con un repertorio fatto di grandi classici internazionali. (ANSA).