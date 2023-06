Milano-Cortina:su Arena Santa Giulia extracosti del 40-50%

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Pesano gli extra costi anche per la realizzazione dell'Arena Santa Giulia di Milano che ospiterà le competizioni di hockey maschile su ghiaccio in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. I lavori per la costruzione dell'opera sono partiti lo scorso 25 maggio ma l'investimento complessivo è già lievitato dagli iniziali 180 milioni di euro ad un +40/50% per materiali e mano d'opera (si tratta di un extra costo che va dai 70 ai 90 milioni in più).

(ANSA).