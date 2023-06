Incinta uccisa: tolto 'santuario', le dediche alla famiglie

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Saranno consegnate alla famiglia di Giulia Tramontano le centinaia di lettere, messaggi, biglietti e dediche lasciati in via Monte Rosa, nel luogo dove è stato trovato il corpo della giovane donna, incinta di 7 mesi, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nella notte tra il 27 e il 28 maggio.

La distesa di fiori e testimonianze ormai aveva ricoperto tutta la fila dei box, in un'intercapedine tra i quali era stata abbandonata Giulia, impedendo ai proprietari di aprire le saracinesche e riprendere o riparcheggiare le loro vetture.

Inoltre, esposte al maltempo, molte testimonianza sarebbero state distrutte.

"Stamattina d'accordo con la famiglia abbiamo prelevato tutto e portato in un magazzino del comune - ha spiegato la sindaca Magda Beretta - I fiori purtroppo dovranno essere buttati e stiamo valutando cosa fare dei tanti regali, peluche e altri oggetti".

Sul muro che porta all'intercapedine dove era nascosto il corpo sarà realizzato un murales da un artista di strada di Senago e oggi è già stata sistemata la gigantografia da cui prenderà spunto. È quella di Giulia incinta in costume da bagno al mare, cui l'artista ha aggiunto due ali da angelo. (ANSA).