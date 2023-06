Il Monza farà ritiro a Pontedilegno-Tonale

(ANSA) - MONZA, 06 GIU - Monza in ritiro a Pontedilegno-Tonale per la preparazione estiva che precede il prossimo campionato di serie A. Il ritiro si svolgerà dal 10 al 23 luglio, sulla struttura a 1.120 metri di Temù, in un periodo comprensivo anche di partite amichevoli. "Siamo contenti di rimanere in Lombardia, così da permettere ai nostri tanti tifosi di venire a supportare la squadra", ha spiega il vicepresidente e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. (ANSA).