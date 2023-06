Orcel pronto a nuovo mandato in Unicredit se va bene ai soci

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Amo il mio lavoro, amo Unicredit e la mia squadra è stupenda", "Sicuramente il lavoro non è finito, quindi se gli azionisti e gli investitori mi voteranno sono sicuramente disponibile". Lo ha detto il ceo di Unicredit interpellato su un nuovo mandato alla guida della banca in occasione di un evento di Bloomberg.

"Unicredit ha molto valore in sé, dovevamo solo liberarlo e lo stiamo facendo, ma abbiamo ancora molto da fare", ha sottolineato escludendo l'impegno in acquisizioni: "Le banche che si concentrano sull'M&A invece che sull'esecuzione e sul valore che hanno all'interno commettono un grave errore".

