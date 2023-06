Le lampade di Artemide illuminano la ricerca al Monzino

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Illumina e sanifica gli spazi il progetto 'Per una ricerca illuminata' nato dalla ricerca scientifica e tecnologica di Artemide che, grazie alla partnership con la Fondazione IEO-MONZINO, ha donato i suoi corpi illuminanti per i laboratori del Centro Cardiologico Monzino - l'Istituto dedicato alla ricerca, alla cura e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

I laboratori di miscroscopia e istologia del Monzino hanno condiviso negli anni uno stesso spazio, ma serve oscurità per non indebolire la forza della luce che passa attraverso un microscopio e che rende un campione visibile ai nostri occhi, mentre è essenziale avere la giusta illuminazione per ottenere un preparato istologico di qualità. È diventato pertanto importante separare le due realtà per migliorare sia la qualità delle analisi sia la qualità della vita dei ricercatori che ci lavorano ogni giorno. Sono nati dunque due nuovi laboratori dove la percentuale dei possibili contaminanti viene ridotta anche grazie all'utilizzo della luce e della nuova tecnologia Integralis, il cui effetto antimicrobico può operare in modo combinato alla pulizia tradizionale assicurando, nel tempo, una diminuzione della carica batterica degli spazi. Una partnership capace di illuminare la Ricerca, in ricordo di Ernesto Gismondi, il fondatore di Artemide. (ANSA).