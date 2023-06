Dall'8 giugno al Lirico di Milano il festival Musical Square

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Si aprirà l'8 giugno al teatro Lirico Giorgio Gaber il festival Musical Square, la rassegna curata dal direttore artistico Giuliano De Angelis in sinergia con Roberto Favaro, responsabile del comparto musica classica del Lirico, e il coordinamento artistico della violinista russaYulia Berinskaya Ad inaugurare la rassegna - che prevede quattro appuntamenti fino al nove novembre - sarà l'orchestra Filarmonica Campana diretta da Giulio Marazia.

Il programma dedicato a Nobiltà e Aristocrazia si aprirà con la serenata per archi in mi minore scritta Edward Elgar nel 1892., per poi proseguire con il concerto per pianoforte e orchestra in fa minore n. 2 di Frederic Chopin, nella versione cameristica per archi e pianoforte (solista Giulia Falzarano). CHiusura con le liriche da camera di Francesco Paolo Tosti, che fu insegnante di canto della principessa Margherita di Savoia Non T'amo più, Malia e A' Vucchell, nella versione per voce e archi e interpretate dal soprano Giusy Luana Lombardi. (ANSA).