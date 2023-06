Da Viñales a Espargaró, Aprilia porta MotoGP nel cuore di Milano

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - L'appuntamento per tutti gli appassionati di moto e di MotoGP è di quelli assolutamente imperdibili. Cinque piloti, cinque campioni di Aprilia, impegnati nella classe regina del Motomondiale, incontreranno i loro fans e tutti gli appassionati di motorsport nel cuore di Milano. L'appuntamento è per mercoledì 7 giugno, dalle 14:00 alle 15:00, al Motoplex di via Broletto 13, lo showroom del Gruppo Piaggio a due passi dal Duomo e da piazza Cordusio.

I piloti Aprilia Maverick Viñales, Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori, (Aprilia Racing) con Miguel Oliveira e Raul Fernandez (CryptoDATA RNF MotoGP Team), firmeranno autografi e si intratterranno al Motoplex proprio alla vigilia del GP d'Italia, che si correrà al Mugello nel weekend. Sarà con loro la MotoGP Legend Max Biaggi, sei volte Campione del Mondo.

Sarà l'occasione perfetta per un selfie con i campioni e magari con loro Aprilia RS-GP la moto che i piloti della casa italiana portano in gara sulle piste di tutto il mondo e che sarà esposta al Motoplex di via Broletto. Un oggetto straordinario per potenza, raffinatezza ciclistica e soluzioni aerodinamiche di avanguardia, una moto che si hanno poche occasioni di ammirare così da vicino.

L'appuntamento di mercoledì 7, sarà anche una ulteriore occasione per portare un contributo concreto alle comunità dell'Emilia Romagna colpite dalla recente alluvione. Saranno infatti in vendita le t-shirt ufficiali di Aprilia All Stars, l'evento Aprilia che nello scorso weekend a Misano, ha già raccolto 200mila euro da donare alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna. Anche il ricavato dalla vendita delle t-shirt celebrative sarà integralmente devoluto.

Alle 18:00 i piloti Aprilia si sposteranno all'Arco della Pace dove, fino alle 19:30, prenderanno parte al più grande evento MotoGP mai visto a Milano. L'Aprilia RS-GP sarà ancora protagonista, sul palco di Radio DeeJay sarà messa in moto e farà sentire la voce possente del suo motore V4, emozionando tutti gli appassionati. (ANSA).