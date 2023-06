Champions: Onana, 'l'Inter ha tutto per vincere la finale'

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Lavoriamo tutta la vita per queste partite, Sabato saremo pronti per difendere l'Inter, daremo la vita. Questa squadra ha tutto per vincere questa finale. Sarà difficile, giocheremo contro la miglior squadra del mondo in questo momento. L'Inter avrà le sue chance e sono molto fiducioso che possa vincere". Lo ha detto il portiere dell'Inter Andrè Onana, al media day che precede la finale di Champions League contro il Manchester City. "Dovremo soffrire. Sarà la partita più difficile degli ultimi 5 anni, dovremo prepararci benissimo. Io nella top 5 dei portieri? Non guardo dove sono, come sono considerato. La cosa più importante è vincere. Sono la squadra migliore e quindi hanno anche il miglior portiere, ma dovranno dimostrarlo sabato. Noi ci saremo per difendere l'Inter, sarà difficile, ma sono convinto che ci prepareremo bene - ha aggiunto -.Come all'inizio di questa stagione dove abbiamo avuto delle difficoltà e ora siamo in finale di Champions. Lo dico sempre nello spogliatoio, le finali non si giocano, si vincono. Nella storia si ricorda chi vince e noi andiamo a Istanbul per vincere". (ANSA).