Champions: Inzaghi, 'su Dzeko-Lukaku il dubbio fino alla fine'

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Dzeko-Lukaku? Non ho deciso né in attacco, né a metà campo né in difesa. In questo momento ho possibilità di scegliere ed è la migliore cosa che ci sia.

Mancano ancora quattro allenamenti, magari hai delle idee ma all'ultimo fai rifinitura e vedi qualcosa che ti fa cambiare idea. Fino all'ultimo ci si porta dietro i dubbi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City. "Negli ultimi due mesi ho potuto alternare giocatori, chi aveva giocato prima aveva fatto benissimo, ma non avevo potuto alternarli.

Giocatori importanti come Lukaku, Brozovic, Skriniar, Correa e Calhanoglu non si regalano": (ANSA).