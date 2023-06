Al Pirellone apre un nuovo spazio dell'Unione Europea

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Un nuovo spazio aperto alla città dove approfondire cosa fa l'Unione europea per i cittadini, per gli enti locali e per le associazioni è stato inaugurato oggi dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani, al piano terra di Palazzo Pirelli.

Negli uffici di Europe Direct i visitatori potranno, tra le altre cose, approfondire il bilancio dell'Unione e il Next generation Eu, ma anche soggiornare per visionare materiale dell'Ue e consultare testi sul Diritto dell'Unione. Un'area interattiva è inoltre dedicata alle proposte che chiunque potrà avanzare sul futuro dell'Europa.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti, fra gli altri, il vicepresidente della Commissione europea e Responsabile per Demografia e Democrazia Dubravka Šuica, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno con un videomessaggio, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, l'assessore alla Famiglia Elena Lucchini e il sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

"Ogni anno Europe Direct raggiunge circa 200.000 persone.

Con questi ulteriori 300 metri quadrati aperti al pubblico - ha sottolineato Fontana - e i numeri sono destinati a crescere.

Punto di forza di questo spazio è la collaborazione con la rete regionale di 12 sportelli locali presso gli Utr".

La Commissione europea "ha confermato che la Lombardia è l'unica Regione italiana che ha un grado di competitività al di sopra della media europea - ha affermato Romani -. Un primato frutto della capacità tutta lombarda di liberare e generare idee e progetti nuovi, ciascuno con la sua peculiarità". (ANSA).