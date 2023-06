L'Inter a riposo verso la Champions, da domani testa al City

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - L'Inter si gode una giornata di riposo dopo la vittoria contro il Torino che ha garantito il terzo posto in classifica ai nerazzurri. Da domani comincerà invece l'avvicinamento alla finale di Champions League di sabato contro il Manchester City ad Istanbul, in una settimana calda che comincerà con il media day, previsto nel pomeriggio di domani ad Appiano Gentile. In programma la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi e di due calciatori interisti, con l'allenamento a seguire. Fino a giovedì Lautaro Martinez e compagni si alleneranno alla Pinetina prima di partire, nel pomeriggio, alla volta della Turchia: venerdì prevista la rifinitura e la classica conferenza stampa della vigilia ancora con Inzaghi. Un avvicinamento che sarà particolare anche su Inter Tv, visto che da lunedì 5 giugno fino a sabato 10 il canale tematico nerazzurro offrirà ai tifosi uno speciale palinsesto a tema Champions League verso la finale col City.

