Scritte con minacce al vicecoordinatore della Lega lombarda

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - "Zoffili a testa in giù. Morte al fascio' con la A di anarchica è la scritta apparsa nella notte nel centro di Erba insieme ad altre di stampo anarchico come 'Alfredo libero' e "Fascio appeso. No Lega'.

Scritte per cui il deputato del Carroccio, vicecoordinatore della Lega lombarda ha ricevuto la solidarietà di Fabrizio Cecchetti, responsabile regionale del partito.

"Un brutto episodio, purtroppo l'ennesimo episodio di minacce verso un esponente leghista - ha commentato - Auspico una solidarietà traversale, unanime e convinta". (ANSA).