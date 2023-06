Ritrovato cadavere nel fondale del lago Maggiore

(ANSA) - VARESE, 03 GIU - I vigili del fuoco stanno lavorando al recupero di un cadavere nelle acque del lago Maggiore, su segnalazione di due sub che hanno detto di averlo avvistato a qualche metro di profondità, in località Cinque Arcate a Castelveccana (Varese).

A quanto emerso non si tratterebbe di un subacqueo ed è assolutamente escluso si tratti di una vittima sfuggita al conteggio dei dispersi della barca turistica naufragata a Lisanza (Varese), nei giorni scorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (ANSA).