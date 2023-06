Strocchi (Electa), con Ipo Club 2 obiettivo 500 milioni

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Simone Strocchi, presidente e managing partner di Electa Ventures, dopo il successo di Ipo Club ha messo in campo un nuovo veicolo, Ipo Club 2, ancora in partnership con Azimut, col quale punta a raccogliere 100 milioni di euro, fulcro "un ecosistema da 500 milioni" per investire nelle piccole e medie imprese e portarle poi in Borsa.

"In Italia i capitali privati ci sono ma investono nel breve termine, dobbiamo essere reattivi e smettere di lasciare l'attività più redditizie ai fondi chiusi stranieri o pensare che si debba auspicare l'intervento della mano pubblica", afferma Strocchi all'ANSA.

Nel suo palmares ci sono le matricole di successo degli ultimi anni, da Sesa a Italian Wine Brands, da Pharmanutra a Digital Value, fino all'ultima quotazione a dicembre di Magis. Il manager non svela chi ha messo nel mirino ora ma "la 'pipeline' è sempre in lavorazione e riteniamo che in autunno faremo già il primo investimento".

"Guardiamo a società dai 10 ai 50 milioni di marginalità, spesso leader di nicchia, con vocazione a partecipare o a diventare fulcro di processi aggregativi, per filiera o industry" spiega. (ANSA).