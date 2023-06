Spara al genero dopo una lite e tenta il suicidio, arrestato

(ANSA) - MANTOVA, 02 GIU - È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio Nello De Angeli, il 75enne che mercoledì scorso aveva ferito con un colpo di pistola il genero Alberto Dalseno, 47 anni, al termine di un violento litigio scoppiato all'interno della loro abitazione a Castellucchio, nel Mantovano. L'uomo è piantonato all'ospedale di Pavia dove è tuttora ricoverato.

I carabinieri, come si legge in un comunicato diffuso oggi, hanno anche ricostruito la vicenda. Il suocero, durante un'accesa lite in famiglia scoppiata per futili motivi, ha impugnato una pistola calibro 7,65, regolarmente detenuta e, durante una breve colluttazione, ha sparato un colpo al genero ferendolo al torace. Subito dopo l'anziano ha rivolto verso di sé l'arma ed ha esploso un secondo colpo che lo ha ferito al petto. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale, il suocero a Pavia e il genero a Mantova, nessuno in pericolo di vita.

