Raccolta fondi online per Giulia e l'associazione Penelope

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - E' partita una raccolta fondi online per Giulia Tramontano e per la famiglia della 29enne incinta di sette mesi uccisa brutalmente dal compagno. A promuoverla l'Istituto Italiano di Tecnologia dove lavora Chiara, la sorella di Giulia che dal momento della sua scomparsa ha lanciato appelli per ritrovarla.

"Questa è una campagna ufficiale di raccolta fondi promossa dall'Istituto Italiano di Tecnologia, dove lavora la sorella di Giulia. Giulia Tramontano - spiega il testo della raccolta su gofoundme ripostato anche da Chiara su Instagram - è stata uccisa dal suo partner, mentre aspettava un bambino, il 27 Maggio 2023 vicino a Milano. Il ricavato verrà devoluto in minor parte all'Associazione Penelope, che ha curato il caso, e il rimanente sarà destinato alla famiglia di Giulia per coprire le ingenti spese causate da questa tragedia".

Al momento sono state 361 le donazioni per seimila 413 euro.

(ANSA).