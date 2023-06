Omicidio Giulia Tramontano: La sorella: "Non capiva in che trappola era"

Un pellegrinaggio continuo stamattina in via Monte Rosa a Senago, davanti al box dove è stata trovato il cadavere di Giulia Tramontano. Sono arrivati anche un cugino e degli zii da Napoli. Tante lacrime, hanno accettato le condoglianze dei tanti sconosciuti presenti, ma non hanno voluto dire nulla,

"Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano": le parla in prima persona Chiara in un post su Instagram in cui ringrazia per la "bella iniziativa" della raccolta fondi organizzata dai suoi colleghi a favore della sorella, uccisa a 29 anni incinta da 7 mesi dal fidanzato. "È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi" scrive Chiara definendo Giulia "insostituibile".

"L'unica forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita". Sono le parole che ha ripetuto Alessandro Impagnatiello al suo legale dopo aver confessato l'omicidio di Giulia Tramontano. Parole che oggi il legale, l'avvocato Sebastiano Sartori, ha riferito al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo nel quale il barman ha confessato l'omicidio "aggiungendo particolari che riguardano l'ultima fase dell'accoltellamento". "Il barman ha negato la premeditazione e ha detto che ha fatto tutto da solo", ha concluso l'avvocato.

L'interrogatorio di convalida

L'interrogatorio di Impagnatiello è durato meno di un'ora, giusto il tempo di confermare quanto ha confessato, aggiungendo particolari dell'omicidio. Il difensore ha negato che il suo assistito sabato sera, quando ha ucciso Giulia, fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'avvocato ha inoltre spiegato che al momento non ha chiesto alcun trasferimento del 30enne in qualche struttura psichiatrica o sanitaria in quanto Impagnatiello "può stare in carcere" ma che ha intenzione di "approfondire alcuni aspetti". E alla domanda se abbia timore di qualche gesto inconsulto, ha risposto "sono sereno, sono bravi e hanno trovato una giusta soluzione", riferendosi alle condizioni di detenzione. Il giudice dovrebbe decidere in giornata.

Non è bastato che tra quelle due donne, "maltrattate psicologicamente" da lui allo stesso modo e fino a qualche giorno fa ignare di essere legate allo stesso uomo, si fosse creata una "solidarietà", una "unione", tanto che l'una aveva offerto riparo all'altra. Alessandro Impagnatiello "voleva liberarsi a tutti i costi", secondo i pm, di Giulia Tramontano, la compagna incinta di 7 mesi, e lo ha fatto "accanendosi" anche sul corpo, tentando di bruciarlo due volte. E si è presentato pure a casa dell'altra, che per fortuna non ha aperto la porta. "Sono stato io, l'ho accoltellata due o tre volte", ha confessato il 30enne, professione barman in un albergo di lusso a Milano, già padre di un bimbo da un'altra relazione, e capace per mesi di mentire a Giulia, 29 anni, con la quale conviveva nella loro casa di Senago, nel Milanese, ma anche all'altra donna, ex collega con cui si frequentava da poco più di un anno.

Agenzia ANSA L'altra donna: 'Gli chiesi che fine aveva fatto Giulia Tramontano' - Cronaca 'Parlai con lei. Lui nello zaino aveva dei guanti di lattice' (ANSA)



E' stato lui domenica, fingendosi preoccupato, a denunciare la scomparsa di Giulia Tramontano, con un lavoro nel settore immobiliare e i genitori che vivono nel Napoletano, arrivati subito a Senago per cercare la figlia, assieme a fratello e sorella. L'ultima immagine di una telecamera di sorveglianza l'aveva ripresa sabato verso le 19 mentre rientrava a casa. Lui è "crollato", davanti ai carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Rho e all'aggiunto Letizia Mannella e al pm Alessia Menegazzo, quando gli investigatori gli hanno contestato anche le tracce di sangue trovate sulle scale del condominio fuori dall'appartamento. Oltre a quelle rinvenute in casa, nella sua auto, alle incongruenze della sua versione, alle immagini recuperate, al contenuto di telefoni e dispositivi sequestrati. Portato in caserma ha fatto ritrovare il corpo: l'aveva buttato in un'intercapedine, un buco dietro dei box in un'area non lontana dall'abitazione e aveva cercato di coprirlo con delle cose appoggiate sopra, come del cellophane.

L'incontro tra le due donne e la solidarietà

Come ricostruito nelle indagini, anche grazie alla testimonianza dell'altra donna, una giovane inglese, verso le 17 di sabato lei e Giulia si erano incontrate per la prima volta in un bar. Da settimane entrambe avevano sospetti su una vita parallela di Impagnatiello. La 23enne inglese, sentita dai pm ai quali ha manifestato "rabbia" contro i comportamenti di lui, ha raccontato che, quando nel pomeriggio di sabato c'è stato quell'incontro chiarificatore, c'è stata una forma di "solidarietà", perché si sono confrontate sui "maltrattamenti", "bugie" comprese, che il 30enne avrebbe messo in atto con entrambe. Tanto che la 23enne disse a Giulia: "Se hai problemi quando torni a casa, vieni a stare da me". Lei tornò a Senago e venne uccisa. Stando alla confessione e non solo, il compagno l'ha colpita con un coltello da cucina, tra le 19 e le 20.30. Coltello che, secondo la sua versione da verificare in molti aspetti, in un primo tempo avrebbe avuto in mano lei per gesti autolesionisti, essendo sotto choc per ciò che aveva scoperto. Per due volte lui avrebbe tentato di bruciare il corpo. Prima usando dell'alcol nella vasca da bagno, poi con della benzina dentro un box.

Il falso messaggio su whatsapp

Col cadavere di lei non ancora nascosto, però, sarebbe uscito e verso le 2 di notte si sarebbe presentato sotto casa dell'altra donna cercando di entrare, ma lei "spaventata" non ha aperto. La 23enne quella sera mandò un messaggio a Giulia, si preoccupò perché lei non rispose e ad un certo punto sul suo telefono comparve un whatsapp "ti ho mentito, lasciami in pace" che arrivava dal telefono di Tramontano, ma che avrebbe scritto il 30enne, perché lei era già morta. Lui che aveva pure mandato un messaggio sempre da quel telefono a un'amica di Giulia.

Cercate su Internet informazioni su come disfarsi del corpo

Un femminicidio, l'ennesimo, "risolto in 72 ore", hanno detto gli investigatori, malgrado i "tentativi di depistaggio". E anche aggravato dalla premeditazione: cinque minuti prima che Tramontano entrasse in casa, lui aveva cercato su Internet "come disfarsi di un cadavere in una vasca da bagno" e "come ripulire macchie di bruciato". Ha detto di aver fatto "tutto da solo" quando ha portato via il corpo, ma si indaga su possibili complici che possano averlo aiutato in qualche fase.

"Grazie di averci dato la speranza di trovarla. Grazie di averci creduto ed aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta", ha scritto la sorella sui social, dopo i numerosi appelli. "E' come se stesse piano piano uscendo da un'allucinazione", ha spiegato l'avvocato Sebastiano Sartori, legale del 30enne che sarà interrogato alle 10 a San Vittore dal gip Angela Minerva. I pm hanno chiesto che resti in carcere per omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. E la ministra Eugenia Roccella ha annunciato che nel prossimo Cdm "o al massimo in quello successivo", vi sarà 'il pacchetto di norme al quale come ministero delle Pari Opportunità stiamo lavorando insieme ai ministeri dell'Interno e della Giustizia, per un primo tagliando alle norme anti-violenza".

La pm: 'Il fidanzato di Giulia ha cercato online come ucciderla'

La pm: 'Mai andare all'ultimo incontro'

Lo stupore degli amici. "Era un bravo ragazzo, mai e poi mai ci saremmo aspettati da questa faccia d'angelo" ciò che poi è accaduto. Così il padre di un amico di Alessandro Impagnatiello. "Era considerato uno dei più belli della compagnia - ha aggiunto -. Lui e mio figlio si sono sentiti il 30 maggio", il giorno dopo che lui stesso aveva denunciato la scomparsa della donna. "Era sconfortato per la sparizione di Giulia, i suoi amici cercavano di consolarlo e aiutarlo. Mai e poi mai si pensava a questo epilogo. Quando abbiamo visto il telegiornale, non riuscivamo a crederci".

L'Armani Bamboo Bar, dove lavorava Impagnatiello, è rimasto chiuso e l'accesso non è stato consentito a nessun cliente esterno. Il locale avrebbe dovuto aprire alle 11. L'ingresso presidiato dai buttafuori dell'Armani Hotel. "Fatti del genere non sono tollerabili in una società civile. Episodi come questo non possono e non devono verificarsi, mai. Per tale motivo, già durante i giorni delle indagini, il signor Alessandro Impagnatiello era stato sospeso dalle sue mansioni di barman presso Armani Hotel", si legge in una nota il Gruppo Armani ed Emaar Properties Pjsc, azienda proprietaria di Armani Hotel, che esprime "il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Giulia Tramontano".