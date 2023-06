Varese territorio d'Australia, Sydney Forum

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Un'opportunità per promuovere il manifatturiero varesino in Australia: è il Sydney Forum in programma lunedì prossimo. E all'insegna dello slogan "Varese territorio d'Australia", anche il sistema produttivo sarà protagonista. Lo afferma la Camera di Commercio di Varese.

"Uno slogan che, per un verso - sottolinea il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello -, esprime le relazioni già avviate tra Varese e l'Australia: basti pensare alla presenza sul lago, a Gavirate, dell'European Traning Center che, da ormai diversi anni, ospita gli atleti del Paese oceanico in preparazione agli eventi internazionali in programma nel Vecchio Continente, ma anche alle sinergie che si stanno delineando a più diversi livelli. Lo slogan indica, però, anche la volontà di incrementare ulteriormente le opportunità di business che potranno essere colte dalle nostre imprese".

"Quello australiano - commenta il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi - è un mercato di estremo interesse per la nostra manifattura. L'Australia sarà protagonista nei prossimi anni di grandi progetti su diversi fronti industriali che necessitano di tecnologie di cui le imprese del nostro territorio sono sviluppatrici, in primis sul fronte aerospaziale, ingegneristico ed energy, ma non solo. Da qui l'importanza di presentarci in maniera compatta come sistema economico".

L'iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Australia di Sydney in collaborazione con quella di Melbourne e, oltre agli incontri business to business, è previsto un momento espositivo durante il quale le imprese potranno presentarsi e incontrare buyer e distributori locali oltre a giornalisti di settore e altri operatori. (ANSA).