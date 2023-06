Turismo 'traina' Pil in Lombardia, +18% attività sul 2022

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Il turismo si attesta tra i migliori comparti in Lombardia: l'ultimo studio di Unioncamere evidenzia, per il primo trimestre del 2023, una crescita del fatturato dei servizi, dell'8,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento significativo delle attività di alloggio e ristorazione, +18% su base annua. Anche per quanto riguarda gli addetti ai servizi, la crescita più significativa è determinata dai servizi di alloggio e ristorazione, +6,2%.I dati "confermano che il turismo 'spinge' il Pil dell'intera Lombardia ed è anche motore occupazionale" commenta l'assessora a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi, Barbara Mazzali.

"Gli imprenditori lombardi fanno sistema e grazie alla loro resilienza, capacità e volontà hanno tenuto al duro momento che abbiamo appena passato e si affermano traino del sistema dell'ospitalità". L'intenzione, aggiunge, è portare l'intero sistema regionale a "essere sempre più attrattivo, con al primo posto l'attenzione per l'abbattimento di ogni barriera architettonica che consenta l'accoglienza a persona affetta da disabilità". L'obiettivo è "accogliere i 7,4 milioni di turisti attesi in Lombardia quest'estate. Il 2023 segnerà il 'sorpasso' dell'anno boom del turismo, il 2019". (ANSA).