Siccità: Lombardia sta uscendo dalla crisi, deficit a 16,4%

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - "Dopo 14 mesi in cui i dati hanno fatto registrare uno stato di severità idrica da media ad elevata, la Lombardia sta uscendo dalla situazione di siccità che l'ha coinvolta dal marzo del 2022 ed è in severità idrica bassa, con una previsione di ulteriori precipitazioni": a renderlo noto è l'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, a seguito del tavolo regionale di aggiornamento sulla situazione delle riserve idriche in Lombardia.

"La situazione di riserve idriche è nettamente migliorata - spiega Sertori - e il deficit è del 16,4% rispetto alla media del periodo di riferimento". Questo, osserva, "grazie alle abbondanti piogge e ad un'azione coordinata e condivisa che ha coinvolto fattivamente il mondo agricolo e gli attori che a diverso titolo utilizzano l'acqua. Tutti hanno saputo rinunciare a legittimi interessi per una causa comune". L'assessore comunica che "ci si aspetta una stagione irrigua più prossima alla normalità: tutti i laghi sono quasi ai livelli massimi, in particolare il lago Maggiore si presenta ad una altezza di oltre 125 cm, un metro più alto rispetto all'anno scorso e in grado di soddisfare tutte le richieste irrigue sia di sponda sinistra che di quella destra del Ticino".

Adesso, commenta l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, "dobbiamo concentrarci per mantenere alta la guardia e allo stesso tempo lavorare sugli interventi strutturali, dalle opere sul reticolo idrico all'introduzione di nuove tecnologie nei campi, che nei prossimi anni non mancheranno". (ANSA).