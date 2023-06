Pier Augusto Stagi nuovo presidente Glgs-Ussi Lombardia

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Pier Augusto Stagi, giornalista sportivo di lunga esperienza, specializzato nel ciclismo, da anni direttore della rivista Tuttobici, è il nuovo presidente del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi-Ussi Lombardia.

L'assemblea elettiva, tenuta ieri, ha inoltre nominato i consiglieri professionali e collaboratori e i revisori dei conti.

Stagi prende il posto di Gabriele Tacchini, che aveva lasciato l'incarico dopo 14 anni di presidenza e ha inviato subito un messaggio di saluto al neo eletto e ai soci. "Sono stati anni impegnativi, attraversati da momenti belli (i successi di atleti e squadre lombarde, che si riflettono inevitabilmente anche sul lavoro giornalistico, alcune iniziative del Gruppo che hanno avuto successo), difficili (la rivoluzione dei diritti tv nel calcio che ha condizionato il lavoro di tanti, tanto per citarne uno) e anche dolorosi (il terribile periodo del Covid, la scomparsa di tanti colleghi) - ha scritto Tacchini, storico giornalista dell'ANSA e per anni caporedattore della sede di Milano -. Ma, complessivamente, soddisfacenti, con l'indispensabile aiuto di tutti e con il supporto dei soci, ai quali va un affettuoso saluto".

"A Pier Augusto e a tutto il Consiglio - che per buona parte ricalca il precedente - vanno invece gli auguri di buon lavoro, sicuro che sarà ancor più proficuo di quanto non lo sia stato in questi anni - conclude il saluto - . Da parte mia, resto a disposizione per continuare a dare il mio seppur modesto contributo al Glgs agli organi nazionali dell'Ussi di cui faccio ancora parte". (ANSA).