Impagnatiello, 'ho gettato il corpo di Giulia dopo giorni'

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Alessandro Impagnatiello avrebbe tenuto nascosto il corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa sabato sera, stando alla sua versione, prima in un "box", dove ha tentato di bruciarlo con della benzina, poi in una "cantina" e infine nel "bagagliaio" della sua auto "fino alla notte di mercoledì quando decido di gettarlo, intorno alle ore 2.30 del mercoledì in quel posto che già conoscevo dove poi è stato rivenuto", la scorsa notte.

Lo si legge nel verbale della confessione del 30enne, su cui, però, inquirenti e investigatori dovranno fare approfondimenti e su multi aspetti, compresa questa dinamica da lui raccontata dell'occultamento del cadavere. (ANSA).