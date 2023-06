Custodia cautelare in carcere per 16enne che accoltellò la prof

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell'udienza di convalida per l'arresto, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il minorenne accusato di aver aggredito, lo scorso 29 maggio, con un coltello una docente all'interno di un istituto scolastico di Abbiategrasso. Lo si legge in una nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano Ciro Cascone.

I reati contestati dalla Procura per i minorenni di Milano consistono in tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio. La vittima, docente del giovane aggressore, ha riportato lesioni gravi al capo, in zona claveare e all'avambraccio destro. (ANSA).