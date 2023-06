Accoltellato fuori da un bar, morta la vittima

(ANSA) - BRESCIA, 01 GIU - È morto nella notte il 33enne di origini albanesi Alfons Kola accoltellato ieri sera fuori da un bar a Calcinato, in provincia di Brescia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e l'uomo, dopo l'arrivo in ospedale, era stato sottoposto ad un disperato intervento chirurgico. Nella notte il decesso. Per l'omicidio è in stato di fermo un uomo di 52 anni, Petrit Gega connazionale della vittima, ritenuto l'aggressore del trentenne e fermato dai carabinieri dopo che era scappato dal luogo dell'aggressione.

(ANSA).