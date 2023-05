Villa Reale di Monza, via libera a masterplan da 55 milioni

(ANSA) - MONZA, 31 MAG - Via libera dal Collegio di vigilanza dell'accordo di programma al Masterplan da 55 milioni di euro per la valorizzazione di Reggia e Parco di Monza: si tratta del piano che indica le strategie e le linee di azione per guidare il rilancio innovativo e sostenibile del patrimonio che compone il Complesso monumentale di Villa Reale e Parco di Monza, lungo un orizzonte temporale di oltre dieci anni.

L'accordo prevede uno stanziamento complessivo da parte di Regione Lombardia pari a 55 milioni di euro, cui si aggiungeranno ulteriori risorse da parte degli enti consorziati per le attività di riqualificazione e gestione del complesso.

Una prima tranche delle risorse stanziate in attuazione dell'accordo, circa 23 milioni, è destinata alla messa in sicurezza del patrimonio costruito e del paesaggio e in buona parte è già stata impegnata. Ulteriori 32 milioni sono destinati agli interventi che attuano la strategia di rilancio del Masterplan, lo strumento strategico previsto per il perseguimento degli obiettivi dell'accordo di programma.

"Il Parco e la Villa Reale sono sicuramente un punto di riferimento importante e un futuro modello di sviluppo territoriale - ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana -. Noi crediamo che la Villa e il Parco siano uniche nella loro assoluta bellezza e per questo dovranno sempre più essere valorizzati per diventare un ulteriore punto di attrazione turistica. È una unicità che noi dobbiamo in tutti i modi far conoscere nel mondo".

Tra i pilastri del progetto vi sono la gestione e la riqualificazione della vegetazione del parco, il restauro dei complessi e degli edifici storici a partire da Villa Reale fino alle Cascine ricomprese nel Parco. Si aggiungono a questi la valorizzazione del paesaggio, del ruolo culturale, istituzionale e turistico del complesso oltre all'attivazione di nuove forme di governance. (ANSA).