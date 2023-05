Torna il Nameless Festival, attese 90mila presenze

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Quest'anno ci aspettiamo 90mila presenze in tre giorni, con un tasso di crescita del 25% in più rispetto all'anno scorso": lo ha detto Alberto Fumagalli, Ceo & Founder del Nameless Festival, che dal 2 al 4 giugno festeggia i suoi 10 anni, tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, nel Lecchese, con oltre 100 artisti, tra cui gli headliners Hardwell, Paul Kalkbrenner, Salmo e Skrillex. Gli artisti si esibiranno su quattro palchi differenti, suddivisi per generi musicali: Main Stage, Nameless Tent, Live Stagee Igloo. Quest'ultimo, in particolare, sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile.

A inaugurare il palco del Main Stage, il 2 giugno, Paul Kalkbrenner, Giorgia Angiuli, Tokischa, Will Sparks, Hedex, Miles, SLVR e SQ4RE. Lo stesso giorno si alterneranno sul Nameless Tent: Malaa, Ofenbach, Sonny Fodera, Matroda, Jengi, Capozzi, Joshwa, Astrality e MNNR. Sul Live Stage saliranno Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Dylan, Olly, Icy Subzero, LA SAD, Kid Yugi, Ensi & Nerone, Claudym, AGON e Rocket Pengwin. Nell'Igloo suoneranno invece Goldie, DJ Hype, The Upbeats, The Caracal Project e Gyrofield, Mother Inc., VSC e Agatha Lai. Sabato 3 giugno il Main Stage ospiterà Skrillex e Salmo, Chris Lake, Mora, ArrDee, Merk & Kremont, Uniique e Scarlett. Protagonista del Nameless Tent la musica di Automhate, Kayzo, MARAUDA, GRAVEDG, Luca Agnelli, EDMMARO, BYOR, Vieze Asbak e Noisy Boï. Sul Live Stage sarà il turno di Ernia, Mara Sattei, Neima Ezza, Diss Gacha, Nello Taver, Rovere, Clara, Tredici Pietro & Lil Busso, Asteria, Kaze e Sillyelly. A chiudere il Festival sul Main Stage, le performance degli headliners Hardwell, Oliver Heldens, Lost Frequencies, Benny Benassi, 070Shake, Il Pagante, Maddix e Greg Willen. Sul Nameless Tent si esibiranno invece Gordo, Dom Dolla, Hugel, Mau P, Tita Lau, Biscits, Gladde Paling, NCT e Greeko. Il Live Stage vedrà scatenarsi Geolier, Villabanks, Anna, Nitro, Myss Keta, Slings, Galeffi, Mida, Beatrice Quinta, FUCKYOURCLICQUE, HU e Chaze. (ANSA).