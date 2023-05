Studentessa aggredita su un bus, un fermo a Monza

(ANSA) - MONZA, 31 MAG - Un uomo di 36 anni, egiziano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 19 anni, che ha detto di essere stata aggredita mentre tornava dall'università in bus, ieri all'ora di pranzo.

Intorno alle 13.50 la stessa giovane ha fermato una volante della Questura in mezzo alla strada. Tra le lacrime ha raccontato agli agenti di essere appena stata abusata sessualmente da un uomo che, dopo essersi seduto accanto a lei sul pullman ed averle rivolto apprezzamenti volgari, l'ha costretta a subire palpeggiamenti, fin quando non è riuscita a divincolarsi e a scendere. L'uomo a quel punto la avrebbe seguita, fin quando lei non ha scorto la pattuglia di passaggio e si è sbracciata per attirare l'attenzione dei poliziotti.

Attivato il codice rosso, alla studentessa sono state mostrate alcune foto segnaletiche, dalle quali lei ha riconosciuto il presunto aggressore, poi bloccato, sottoposto a fermo per violenza sessuale e portato in carcere. (ANSA).