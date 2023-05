Prof ferita: preside, oggi compagni a scuola, seguiti da psicologi

Il giovane che ha ferito la docente nella scuola di Abiategrasso "era un ragazzo attenzionato dal Consiglio di classe e avevamo convocato i genitori, non si trattava di problemi gravi ma di comportamento e didattici, in questi casi chiamiamo spesso le famiglie per capire quali siano le strategie per aiutare il ragazzo. Che abbia colpito la docente perchè erano stati convocati i genitori? Tutto è possibile. Ho parlato con i compagni, abbiamo condiviso alla stazione dei carabinieri dei momenti di rilfessione, sono scossi come le loro famiglie, hanno subito uno choc importante, ieri non sono venuti a scuola i ragazzi di questa classe, li aspettiamo oggi e abbiamo predisposto un intervento psicologico per accompagnarli e far emergere il desiderio di parlare e confrontarsi". Così a Porta a Porta il dirigente scolastico Michele Raffaeli, preside dell'Istituto scolastico superiore Emilio Alessandrini di Abbiategrasso.

Agenzia ANSA Una professoressa ferita da uno studente nel Milanese, non è grave - Lombardia E' avvenuto all'interno di una scuola di Abbiategrasso. Il ragazzo di 16 anni ha colpito la donna alla testa e ad un braccio con un'arma da taglio ed avrebbe anche minacciato i compagni con una pistola finta. In corso l'intervento dell'insegnante. (ANSA)





E' stato arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che lunedì ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano). Lo studente era piantonato dai carabinieri nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Paolo, dove gli hanno anche medicato le ferite superficiali all'avambraccio che si è inferto con la stessa lama lunga 20 centimetri con cui si è scagliato contro la docente 51enne Elisabetta Condò. I medici parlano di un disturbo paranoide che avrebbe scatenato l'aggressione contro la professoressa. La convalida del provvedimento è attesa per oggi.