Nibali, credo che Ganna non vincerà mai il Giro d'Italia

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Filippo Ganna ha raggiunto degli ottimi traguardi, visto anche la tipologia di atleta che è. Non credo che possa vincere in futuro una grande corsa a tappe come il Giro d'Italia, il Tour o la Vuelta perché non ha un fisico adatto a questo tipo di competizioni". Lo ha detto Vincenzo Nibali, già vincitore di un Tour de France e due Giri d'Italia, in una conferenza stampa organizzata al Palazzo Pirelli di Milano nel 140/o anniversario dalla nascita di Luigi Ganna, ciclista e imprenditore che vinse la prima edizione del Giro nel 1909.

"Tutto quello che poteva vincere in pista lo ha fatto. - ha aggiunto Nibali riferendosi a Filippo Ganna -. Quest'anno comunque ha dimostrato di essere molto competitivo. Per carità, poi magari riuscirà a vincerlo un Giro, però non è uno scalatore e per vincere un grande giro bisogna esserlo. Quindi a meno che non migliori tantissimo o levino tutte le salite.... Di sicuro però può ambire alle grandi classiche, una Milano-Sanremo, a una Roubaix o a un giro delle Fiandre" (ANSA).