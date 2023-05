Coca-Cola annuncia tre nomine per il mercato italiano

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Coca-Cola annuncia tre nuove nomine per il mercato italiano. Luca Santandrea è il nuovo general manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026, Oleg Mamaev è stato nominato Frontline activation marketing director per Italia, Albania, Grecia, Cipro e Malta mentre Raluca Vlad assume il ruolo di Franchise operations director per l'Italia.

Il compito di Luca Santandrea sarà di guidare la strategia e l'esecuzione locale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, collaborando strettamente con gli stakeholder interni ed esterni, per garantire che l'Italia raggiunga gli obiettivi di business e consegni un'eredità olimpica e paralimpica con un focus importante sulla sostenibilità. "E' una sfida entusiasmante quella che l'azienda mi ha posto davanti e io la colgo con grande orgoglio e soddisfazione", commenta.

Con il suo ruolo Oleg Mamaev ha l'obiettivo di creare sinergie tra i vari Paesi e alimentare una cultura che ispiri la formazione, la crescita e lo sviluppo di un team forte e capace, favorendo la condivisione di best practice. "Sono felice di iniziare questa nuova avventura, una sfida che mi consentirà di mettermi in relazione con molti interlocutori differenti e di lavorare sul creare innovazione, al fine di rispondere alle esigenze dei diversi mercati e dei consumatori locali", spiega Oleg Mamaev.

Raluca Vlad sarà alla guida del team che, in stretta collaborazione con i partner imbottigliatori, si occupa di far crescere costantemente il business e sviluppare il portafoglio di prodotti. "Lavorerò insieme al mio team per rinforzare ulteriormente il nostro business e la nostra strategia, in modo da garantire una crescita solida e costante", commenta. (ANSA).