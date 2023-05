Allarme sicurezza in provincia di Pavia, vertice in Prefettura

(ANSA) - PAVIA, 31 MAG - Si è tenuta oggi in Prefettura a Pavia una riunione dedicata al problema della sicurezza a Voghera (Pavia). Un incontro che segue alcuni episodi avvenuti nei giorni scorsi nella cittadina, tra risse e aggressioni anche nel centro storico.

"La sicurezza dei cittadini è il nostro primario obiettivo - ha sottolineato il prefetto Francesca De Carlini - e alla sicurezza sono strettamente legati i fenomeni di degrado, marginalità e disagio sociale, che vanno affrontati in modo strutturato, fornendo il massimo supporto ai sindaci nell'esercizio di tali delicate attribuzioni".

Sono state decise alcune misure per prevenire fenomeni di criminalità: attivazione dei Servizi Sociali, interventi di riqualificazione urbana, estensione anche a Voghera (Pavia) della figura degli "osservatori di strada", ulteriori servizi straordinari di controllo oltre a quelli già svolti, verifica delle presenze e monitoraggio dei luoghi che presentano maggiori criticità.

Inoltre verrà adottato il "daspo urbano" (con decreto di allontanamento) "per finalizzare l'azione di contrasto e di prevenzione di soggetti con comportamenti non consoni - si legge in una nota della Prefettura -, con riqualificazione, messa in sicurezza e bonifica dei plessi abbandonati in prossimità della stazione ferroviaria" e "l'accompagnamento ed il supporto alle persone senza fissa dimora". Verranno potenziati i servizi di videosorveglianza. "Dobbiamo lavorare insieme e incrementare i confronti per sviluppare azioni coordinate concrete", ha commentato il sindaco di Voghera (Pavia), Paola Garlaschelli, che ha ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro svolto e il prefetto per l'attenzione dimostrata. (ANSA).