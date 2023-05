Riapre domani il terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Riapre domani, 31 maggio, il Terminal 2 di Milano Malpensa, che era chiuso da giugno 2020 a causa della pandemia e della diminuzione del traffico aereo, confermandosi la 'casa' di Easyjet. Questa riapertura rappresenta "un ritorno alla normalità", commenta l'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, aggiungendo che "questo terminal a regime ospiterà 7 milioni di passeggeri l'anno". Per l'operazione "abbiamo investito quasi 30 milioni di euro, oltre ai 10 milioni investiti dai nostri partner commerciali, per un totale di 40 milioni", aggiunge Brunini, augurandosi di "aver innestato un po' di modernità in questo terminal storico per Milano e per il territorio di Varese".

All'inaugurazione erano presenti Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo, Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, Lorenzo Lagorio, country manager di easylet Italia, Armando Brunini, a.d. di Sea - Società Esercizi Aeroportuali. (ANSA).