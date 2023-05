Red Bull Doodle Art, trionfa la milanese Chiara Croce

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Dopo il travolgente successo riscontrato in tutta Italia con oltre 2 mila application di studenti e workshop nelle principali città italiane, la competizione globale di scarabocchi "Red Bull Doodle Art" ha visto svolgersi il suo atto conclusivo, il momento sognato da ogni partecipante: la finale mondiale. Una vetrina di talenti globali, che ha visto la partecipazione di oltre 120.000 partecipanti in tutto il mondo, ha visto trionfare Chiara Croce, artista emergente in rapida ascesa e già nota per la sua pagina Instagram @fumettinitristini. Dal 25 al 28 maggio i 62 vincitori nazionali della competizione hanno rappresentato i loro Paesi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, sede dell'attesa finale mondiale. Essendo emersi come i migliori tra gli oltre 120.000 lavori presentati in tutto il mondo, un nuovo incredibile record per l'evento che ha reso difficile ma affascinante il compito dei giudici, questi giovani creativi di talento hanno vissuto un'esperienza coinvolgente e "phygital" di tre giorni che ha combinato i regni fisico e digitale dell'arte.

Il tutto è culminato in una vetrina pubblica dei loro lavori e nella selezione del vincitore mondiale per il 2023. Parte dell'emozione della finale mondiale è stata sicuramente l'ispirazione di incontrare altri creativi di tutto il mondo. La vincitrice italiana Chiara Croce, e gli altri finalisti nazionali, oltre ad aver visitato i luoghi iconici di Amsterdam, hanno partecipato anche a un workshop di un'intera giornata con scarabocchi collaborativi e sessioni informative con esperti.

Ogni vincitore nazionale si è preparato per la finale mondiale creando un nuovo scarabocchio che incorporava un'icona disegnata dal celebre artista Burnt Toast (Scott Martin, Canada). In questo modo, non solo hanno potuto scegliere uno dei cinque disegni monocromatici di Burnt Toast da integrare nella loro opera d'arte, ma hanno anche ricevuto un feedback e una guida direttamente da lui. Chiara Croce ha scelto l'icona di Burnt Toast di un personaggio seduto su una panchina e l'ha inserita nel suo scarabocchio innovativo. "Ora che ho vinto questo concorso, mi sento in cima al mondo", afferma Chiara, subito dopo la sua vittoria ad Amsterdam.