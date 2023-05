Giovane incinta scomparsa, segnalazioni nel Milanese senza esito

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Non hanno avuto esito, per ora, le segnalazioni giunte all'associazione Penelope della presenza a Milano e in provincia di Giulia Tramontano, 29 enne incinta di sette mesi, scomparsa da sabato dalla sua abitazione a Senago.

L'Associazione, che si occupa di persone scomparse, ha verificato le segnalazioni giunte con i famigliari della giovane ma inutilmente. La giovane, di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni nel Milanese.

È stato il suo fidanzato a denunciare la scomparsa nella giornata di domenica ai carabinieri che stanno conducendo le indagini e stanno cercando la ragazza. La descrizione e una sua fotografia sono state postate sui social per aiutare le ricerche. (ANSA).