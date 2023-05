Annegò la compagna nell'Adda, operaio condannato a 22 anni

(ANSA) - BERGAMO, 30 MAG - È stato condannato a 22 anni di carcere Carlo Fumagalli, l'operaio di 49 anni che lo scorso 19 aprile 2022 uccise la compagna e madre dei loro figli Romina Vento, 44 anni, dirigendo l'auto che l'uomo guidava nell'Adda e poi annegandola tenendole la testa sott'acqua. La condanna stamattina dalla Corte d'Assise di Bergamo presieduta dal giudice Giovanni Petillo. Il pm Carmen Santoro aveva chiesto appunto 22 anni di carcere per l'operaio nativo di Vaprio d'Adda (Milano): il sostituto procuratore aveva equiparato l'aggravante del rapporto di convivenza alle attenuanti generiche. Presenti in aula l'imputato, ma anche la madre e il fratello di Romina, che si sono costituiti parti civili come i due figli minorenni della coppia, e alcuni familiari di Fumagalli, fra i quali il primogenito (nato da una precedente relazione) e l'anziana madre. (ANSA).